Palworld batte Minecraft su Game Pass, PocketPair sviluppa un nuovo gioco mobile

Palworld è un successo e questo non è un mistero: oltre ad aver venduto otto milioni di copie su Steam, il gioco di PocketPair ha conquistato anche Game Pass, schizzando al primo posto della classifica dei giochi più popolari sulla piattaforma, scalzando Minecraft.

Palworld debutta immediatamente in cima alla classifica dei giochi più popolari su Game Pass, scalzando Minecraft, un risultato notevole se pensiamo che il gioco di Mojang è da tempo al primo posto della lista. Negli USA, Palworld ha battuto Fortnite su Xbox per numero di utenti attivi e questo nonostante il Battle Royale di Epic Games abbia lanciato da poco nuove esperienze come LEGO e Rocket Racing.

Nel frattempo, in seguito al grande successo di Palworld, PocketPair ha stretto una partnership con lo sviluppatore giapponese KLab per lo sviluppo di un nuovo gioco "Hybrid Casual" con meccaniche di gioco online, un titolo pensato per conquistare una grande fetta di pubblico e capace di generare denaro tramite gli acquisti in-app e la pubblicità in-game.

KLab è lo sviluppatore di Bleach Brave Souls, gioco PC/Mobile di buon successo, mentre PocketPair è uno degli studi più chiacchierati del momento, autore del gioco fenomeno Palworld, titolo da otto milioni di copie in meno di una settimana, un biglietto da visita sicuramente molto interessante.