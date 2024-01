Palworld: il bundle con Xbox Series S è stato avvistato in alcuni paesi

È innegabile che il successo di Palworld stia facendo bene anche a Xbox Series X|S, visto che il gioco è disponibile esclusivamente sulle console Microsoft e su PC. Proprio per questo motivo, è probabile che sia in arrivo un nuovo bundle contenente la più piccola tra le console di ultima generazione e il titolo PocketPair.

Nel corso delle ultime ore è stato avvistato un bundle contenente sia Palworld che Xbox Series S. Se già state preparando la carta di credito per procedere all'acquisto, sappiate che questo speciale pacchetto non è previsto per tutti i paesi: almeno per il momento, sembrerebbe che questo bundle sia destinato al solo mercato sudcoreano. L'immagine scovata in rete potrebbe persino non essere ufficiale, dal momento che esiste un solo ed unico rivenditore orientale che ha aperto sul suo portale le prenotazioni di questo bundle.

Per quello che sappiamo, non è da escludere che il rivenditore abbia deciso di creare un pacchetto personalizzato e di metterlo in vendita realizzando autonomamente le immagini promozionali. Visto il successo del gioco, però, c'è anche la possibilità che il colosso di Redmond abbia realizzato il bundle per cavalcare l'onda del successo del gioco per aumentare le vendite in territorio orientale, dove i monster collector vanno sempre forte.

In attesa di scoprire di più sull'effettiva esistenza del bundle e del suo possibile arrivo nel resto del mondo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate uno speciale sulle accuse di plagio a Palworld.