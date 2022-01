Palworld: il clone di Pokémon con le armi da fuoco in un folle trailer

Nel corso delle ultime ore è stato caricato su YouTube un secondo video di Palworld, un prodotto in sviluppo presso il team orientale Pocketpair che ha fatto discutere molto i giocatori di tutto il mondo per le sue bizzarre meccaniche di gioco, alcune delle quali molto simili a quelle dei giochi Pokémon.

Com'è possibile vedere nel filmato che trovate in apertura della notizia, il titolo in questione è un gioco di ruolo open world con visuale alle spalle del protagonista. Sebbene lo stile colorato e la possibilità di catturare creature siano palesemente ispirate ai prodotti Game Freak, il progetto targato Pocketpair offre l'opportunità di utilizzare numerose armi da fuoco per combattere i nemici, implementando una meccanica grazie alla quale si può sparare mentre si cavalca un mostro. Alcune fasi del trailer mostrano anche i lati più oscuri del mondo di gioco, ovvero fabbriche in cui i mostriciattoli vengono sfruttati per la produzione di armi o torturati nei sotterranei di un edificio. Insomma, si tratta di un prodotto folle che molti non vedono l'ora di provare, sebbene la scarsa fluidità delle sequenze in game lasci presagire che gli sviluppatori abbiano bisogno di tempo.

Per chi non lo sapesse, sulle nostre pagine è presente anche il primo trailer di Palworld, il quale è stato pubblicato nel corso della scorsa estate scatenando numerose polemiche.