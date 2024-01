Palworld: il clone di Pokémon a base di piombo e violenza avrà presto una data d'uscita

Al netto dei dubbi di alcuni giocatori circa l'effettiva esistenza di Palworld, gli sviluppatori del folle gioco ispirato a Pokémon hanno oggi pubblicato un breve trailer che preannuncia il reveal della data d'uscita.

Al termine del breve filmato condiviso tramite i canali social ufficiali, Pocketpair ha confermato che la prossima settimana conosceremo la data d'uscita esatta del gioco. Per chi non lo sapesse, Palworld dovrebbe arrivare entro la fine di gennaio 2024 solo su Steam, dove verrà pubblicato in Early Access. Non è quindi da escludere che possa esserci uno shadow drop o che, in ogni caso, la data di lancio non sia poi tanto lontana da quella dell'annuncio.

Per chi non sapesse di che gioco stiamo parlando, Palworld è un action in terza persona che mescola meccaniche da sparatutto a quelle di un titolo Pokémon, senza contare la possibilità di creare una base in cui i mostriciattoli catturati possono essere impiegati per produrre materiali o compiere mansioni di altro tipo.

Al momento non si conoscono i contenuti che saranno disponibili al lancio dell'Early Access e l'unico dettaglio noto riguarda le piattaforme che il gioco raggiungerà in futuro: gli sviluppatori hanno infatti confermato che Palworld arriverà anche su Xbox Series X|S, sebbene non sia chiaro se arriverà nella sua forma finale o grazie al programma Game Preview.