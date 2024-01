Palworld è 'un clone senza senso', dice un ex legale Pokémon Company

Anche se Palworld ha già raggiunto le 6 milioni di copie vendute in pochissimi giorni confermandosi un clamoroso successo, discussioni e polemiche sulla sua forte somiglianza con Pokémon (almeno nel design delle creature) continuano a tenere banco. A dire la sua adesso è un ex legale di The Pokémon Company.

Intervistato da Game File, Don McGowan, in passato Chief legal officer di The Pokémon Company International, è convinto che quanto creato da Pocketpair sia un vero e proprio plagio nei confronti della storica serie Nintendo: "Sembra il solito clone senza senso che avrò visto migliaia di volte quando ero a capo della divisione legale di Pokémon", questo il pensiero di McGowan che aggiunge: "Sono sorpreso che sia andato avanti così a lungo".

Il pensiero di McGowan è in linea con quanto espresso da numerosi fan negli scorsi giorni in merito alla natura di Palworld, con il focus concentrato principalmente sul design dei Pal: stando a quanto mostrato da immagini comparative raccolte dai fan, oltre metà delle creature di Palworld sarebbe copiata da Pokémon, alimentando ulteriormente i dibattiti sul plagio o meno messo in atto da Pocketpair. Nel frattempo però, il survival del momento vede continuamente crescere i propri numeri, confermandosi il primo grande caso mediatico del 2024 in ambito videoludico.