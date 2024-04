Palworld e cloni cinesi, il CEO di Pocketpair precisa: 'Mai lanciato accuse a Tencent'

Dopo aver saputo che Tencent starebbe sviluppando giochi simili a Palworld il CEO di PocketPair, Takuro Mizobe, avrebbe lanciato frecciate al colosso cinese accusandolo di aver voluto cavalcare l'onda del successo riscosso dal suo survival. A quanto pare, però, le sue parole sono state mal interpretate.

Attraverso un nuovo intervento su Twitter/X Mizobe ha precisato di non aver mai mosso nessuna accusa nei confronti di Tencent, dicendosi al contrario orgoglioso del fatto che altre aziende vogliano cimentarsi con giochi in stile Palworld. "Accusare qualcuno di qualcosa significa dire che stanno facendo qualcosa di sbagliato. E non penso che ciò che sta facendo Tencent sia sbagliato", esordisce il CEO di PocketPair.

Mizobe prosegue: "Sono orgoglioso del fatto che altre compagnie vogliano fare giochi simili a Palworld. Storicamente l'industria videoludica si rinnova quando prendiamo spunto dalle idee dei giochi che amiamo. Sono sorpreso che tanti giochi mobile di alta qualità siano già in sviluppo". Il Ceo ha concluso il suo intervento riprendendo il suo precedente post incompreso, ribadendo ancora una volta di "non aver accusato nessuno". Insomma, nessuna accusa o frecciata verso Tencent o altre realtà che vogliono cimentarsi con "cloni" di Palworld: Mizobe ha dato la sua approvazione a simili progetti.

Palworld è costato meno di 7 milioni di dollari a PocketPair, ottenendo dunque un successo enorme con introiti da capogiro per gli sviluppatori.

