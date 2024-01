Palworld: come cavalcare i Pal nel nuovo Pokémon-like per PC e Xbox

Proprio come nei titoli Game Freak, anche in Palworld esistono creature che possono essere utilizzate per semplificare l'esplorazione nel mondo di gioco. Più nello specifico, alcuni Pal possono fungere da mezzi di trasporto per spostarsi a terra o in aria.

Per poter sfruttare questa particolare meccanica del gioco PocketPair è fondamentale andare avanti ed accumulare esperienza, poiché nelle prime ore dell'avventura non è possibile in alcun modo saltare in sella ai Pal, nemmeno se li avete catturati. Il primo step per sbloccare le cavalcature consiste nel raggiungere il Livello 6: una volta arrivati a questo traguardo, potrete visitare la schermata chiamata Tecnologia e sbloccare i punti accumulati per mettere le mani sul progetto intitolato Banco da lavoro per strumenti per Pal. Si tratta di un tavolo per il crafting che consente di realizzare tutta una serie di equipaggiamenti che sbloccano le funzionalità esclusive di ogni creatura, come la possibilità di far impugnare a Tanzee un AK-47.

Una volta costruito questo banco, però, dovrete sbloccare anche i progetti per la costruzione delle selle. Ogni Pal ha la sua sella e per poterlo cavalcare occorre sbloccare la ricetta e poi costruirla presso il tavolo. Il primo Pal che potete cavalcare è Rushoar, il Pal simile ad un cinghiale la cui sella si può ottenere già al Livello 6. Potete poi sbloccare la sella di Melpaca al Livello 7 e quella di Direhowl al Livello 9. Altri oggetti simili si possono ottenere ai livelli esperienza più avanzati. Una delle migliori cavalcature in assoluto è Eikthyrdeer, il Pal simile ad un grosso cervo viola che è molto veloce e può eseguire un doppio salto.

Se non l'avete ancora fatto, vi suggeriamo di dare anche un'occhiata alla guida con tutti i consigli su come rianimare i mostri in Palworld.