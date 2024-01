Palworld: come creare un server per giocare con gli amici su PC

State giocando a Palworld da soli e vi piacerebbe creare un server per invitare tutti i vostri amici e creare un enorme accampamento popolato da creature? Sappiate allora che il processo per creare un server richiede pochissimi minuti.

Prima di iniziare, però, è doveroso fare una premessa. Almeno per il momento, non è possibile creare i server in tutte le versioni del gioco e gli unici che possono farlo sono coloro i quali possiedono Palworld su Steam. Se avete quindi il titolo PocketPair su Xbox One, Xbox Series X|S o PC tramite Microsoft Store dovete accontentarvi delle partite multiplayer coop per un massimo di 4 giocatori.

Il primo step per creare un server consiste nel trovare l'eseguibile all'interno della libreria di Steam. Effettuate l'accesso al client Valve e poi cliccate su Libreria in alto: a questo punto, cliccate sul tasto poco più sopra rispetto alla barra della ricerca in alto a sinistra, così da aggiungere anche gli Strumenti agli elementi visualizzati in elenco. A questo punto, fra i vostri giochi dovrebbe esserci sia Palworld che Palworld Dedicated Server.

Avviate Palworld Dedicated Server, così che appaia a schermo un prompt dei comandi. Una volta che la finestra è pronta e permette di inserire stringhe di codice, inserite il seguente comando senza le virgolette: "steamcmd +login anonymous +app_update 2394010 validate +quit". Se volete modificare la porta del server, occorre utilizzare il comando ‘port=X’, dove al posto della X occorre inserire il numero della porta.

A questo punto, dovete accedere alla cartella in cui sono installati i vostri giochi Steam: si tratta di una cartella chiamata 'steamapps', al cui interno vi è un'altra cartella il cui nome è 'common'. Qui dovrebbe ora esserci ancora un'altra cartella intitolata PalServer. Cercate quindi l'eseguibile chiamato PalServer.exe per fare in modo che il vostro server si avvii.

