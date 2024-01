Palworld: come giocarci quasi gratis su Xbox Series X|S, Xbox One e PC

Nel corso delle ultime ore non si sta parlando d'altro che di Palworld, il nuovo Pokémon-like per PC e Xbox che affianca alcune meccaniche tipiche dei titoli GameFreak ad altre davvero folli, come la possibilità di lanciare le creature con un bazooka. Se anche voi volete provarlo, sappiate che esiste un trucco che permette di giocarci a 1 euro.

Ovviamente ci stiamo riferendo alla promozione che Microsoft ha di recente riattivato per il suo Game Pass, grazie alla quale gli utenti possono abbonarsi ad alcuni livelli del servizio con un solo euro. Se siete interessati ad usufruire di questo periodo di prova proprio per testare Palworld e valutare se procedere con l'acquisto della versione in Accesso Anticipato, sappiate che è possibile sfruttare l'iniziativa esclusivamente con PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate, poiché il colosso di Redmond non permette di abbonarsi a prezzo di favore alla versione console 'liscia'.

Per aderire alla promozione bisogna innanzitutto visitare il sito ufficiale di Xbox Game Pass e poi eseguire l'accesso con un account che non dispone di un abbonamento attivo. Potrete quindi decidere se spendere 1 euro per provare PC Game Pass o Xbox Game Pass Ultimate per 14 giorni. Al termine di queste due settimane, il rinnovo automatico farà si che dal conto vengano scalati i costi necessari ad un altro mese di abbonamento: 9,99 euro per PC Game Pass e 14,99 euro per Xbox Game Pass Ultimate. In ogni caso, è possibile disattivare sin da subito il rinnovo automatico per far sì che alla fine della prova non vi sia alcun addebito.

Occorre precisare che con la versione ultimate del servizio potrete giocare a Palworld anche tramite Xbox Cloud Gaming, così da poterlo provare senza una console Microsoft o un PC da gaming. Il servizio in streaming è infatti compatibile con qualsiasi browser o dall'app per smartphone e tablet.