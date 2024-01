Palworld: come giocare in multiplayer e creare una partita online

Palworld supporta il multiplayer fino a 32 giocatori in contemporanea su PC e fino a 4 giocatori in co-op su Xbox, un limite imposto a causa della mancanza di server dedicati sulla piattaforma Microsoft. Ma come fare per creare e avviare una partita multiplayer su Palword?

In realtà creare una partita multiplayer è facilissimo, vi basterà avviare una partita e creare un mondo, in questa fase potrete scegliere se dare vita ad un mondo single player o multiplayer. Selezionando la seconda opzione passerete poi ad una schermata dove potrete regolare tutti gli aspetti del mondo.

Se invece avete già creato un mondo single player e volete giocare con gli amici, potete farlo dal menu delle impostazioni del mondo che trovate nella parte bassa dello schermo. In entrambi i casi, una volta creato un mondo multigiocatore in alto a destra troverete una voce denominata Codice Invito, copiatelo e inviatelo ai vostri amici, per entrare in partita basta cliccare su Partecipa alla Partita Multiplayer nel menu principale e inserire il codice alfanumero ricevuto.

Palworld permette di giocare in co-op ma non in modalità versus, il PvP arriverà infatti più avanti ed è parte della roadmap per i prossimi mesi, ricordatevi infatti che il gioco è ancora in accesso anticipato.

Se cercate altri trucchi, ecco come sbloccare il viaggio rapido in Palworld, presto su queste pagine arriverà anche la guida completa per i principianti per scoprire come funziona Palworld.