Palworld: come rianimare i Pal caduti in battaglia o morti nella base

Proprio come nei titoli Game Freak, anche in Palworld è possibile che le creature possano subire gravi ferite o ammalarsi, impedendo al giocatore di combattere o di accumulare risorse nella base. Scopriamo come fare per rimettere in sesto i coloratissimi Pal.

Nel caso in cui un Pal dovesse essere sconfitto durante uno scontro oppure dovesse morire stremato mentre si dedica ai lavori nella base, è possibile riportarlo in vita in pochi minuti. Occorre infatti raggiungere il box dei Pal che si trova nell'accampamento del giocatore (il pannello tecnologico di colore verde) e mettere a riposare le creature senza vita all'interno del box. Una volta dentro, in corrispondenza dell'icona del mostro noterete la presenza di un timer di circa 10 minuti: questo sta ad indicare il tempo necessario al Pal di tornare in forze per poi rimettersi a lavorare o accompagnare il giocatore nei suoi viaggi in giro per l'arcipelago.

Discorso diverso va fatto per gli status alterati legati alle temperature (caldo/freddo), alla depressione, alle ulcere, alle debolezze e alle fratture. In questi casi non è sufficiente riporre i Pal all'interno del box, ma è necessario che il giocatore disponga di un tavolo per il crafting dei medicinali e delle ricette per poter realizzare i rimedi per ciascuno di questi status. Esistono anche i medikit per ripristinare la salute dei Pal che non hanno subito alcun tipo di ferita grave e che hanno semplicemente un segmento mancante in seguito ad una lotta.

Se non avete ancora a disposizione i progetti per queste risorse, ricordate di controllare la schermata della tecnologia, all'interno della quale è possibile spendere i punti per accedere a nuove ricette per il crafting.

