Palworld: come sbloccare il viaggio rapido nel nuovo Pokémon-like

La mappa di Palworld è piuttosto grande e non è sempre facile spostarsi tra un luogo e l'altro, soprattutto se non si dispone di un Pal da cavalcare che possa velocizzare i movimenti. Fortunatamente, però, il gioco permette agli allenatori di utilizzare il viaggio rapido: scopriamo come sbloccare e come usare questa meccanica.

Il viaggio rapido di Palworld è legato ad una serie di dispositivi che sono sparsi in giro per tutto l'arcipelago: ci stiamo riferendo alle colonne bianche ricoperte da un'aura luminosa di colore arancione. Una volta che il giocatore di avvicina a questi oggetti, è sufficiente interagirci per fare in modo che il bagliore diventi azzurro e il luogo in questione diventi una delle destinazioni per il viaggio rapido. Se invece volete viaggiare verso altri luoghi, sappiate che non è possibile spostarsi semplicemente aprendo il menu e selezionando una destinazione. L'unico e solo modo per viaggiare rapidamente è interagire con una delle colonne e poi selezionare il punto da raggiungere tra quelli sbloccati (colorati d'azzurro). Le icone grigie, invece, corrispondono ai checkpoint che non sono ancora stati sbloccati ma che avete individuato poiché avete esplorato l'area circostante.

Occorre fare un discorso a parte per la base dell'allenatore (o le basi, visto che nelle fasi avanzate di gioco potrete costruirne delle altre). Questi luoghi possono infatti essere utilizzati come destinazione degli spostamenti veloci, ma non esiste alcun dispositivo che permetta di spostarsi dalla base verso i checkpoint del viaggio rapido. Se siete quindi nel vostro accampamento e avete bisogno di raggiungere un altro luogo della mappa, dovrete spostarvi verso la colonna luminosa più vicina e da lì attivare il fast travel.

