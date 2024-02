Palworld: come trovare e catturare Lunaris, uno dei Pal più forti

Proprio come in Pokémon, il mondo di Palworld è pieno zeppo di creature che aspettano di essere catturate e alcune di queste sono incredibilmente forti. Tra i Pal più utili da avere al proprio fianco vi è anche Lunaris: scopriamo come fare per raggiungere questo mostro e catturarlo.

A differenza di molte altre creature, i giocatori del titolo PocketPair non possono trovare Lunaris in giro per la mappa: stiamo parlando infatti di un mostro che gli sviluppatori hanno inserito solo ed esclusivamente sotto forma di Alpha Boss. In parole povere, gli utenti che vogliono aggiungere alla loro collezione questo Pal devono conoscere la posizione della boss fight, così da poterlo affrontare. Per trovare Lunaris dovete visitare l'isola più a sud del gioco, quella posizionata a sud-ovest rispetto al checkpoint in cui Palworld ha inizio. Più nello specifico, l'area in cui si può affrontare questo mostro è situata alle coordinate '146, -660' (potete dare un'occhiata alla mappa che abbiamo realizzato per voi, così da individuare subito il luogo esatto). Una volta sul posto, troverete la creatura che vaga per l'area e, a differenza di tutti gli altri Pal, basterà avvicinarsi a lui per far apparire nella parte alta dell'interfaccia un indicatore della salute del boss.

Ovviamente non si tratta di una passeggiata, poiché questo Alpha Boss è parecchio tosto: lo scontro prevede infatti che Lunaris sia di livello 32 ed è improbabile che possiate riuscire a mandarlo al tappeto prima di aver raggiunto almeno lo stesso livello e messo su un party di tutto rispetto. Sarebbe preferibile avere nella squadra Pal molto forti e dotati dei gadget con cui utilizzare le abilità speciali. Una volta indebolito a sufficienza, ritirate subito i Pal in campo per evitare che possano eliminarlo e iniziate a lanciargli tutte le sfere migliori che avete fino alla cattura.

Vi ricordiamo che Lunaris non è solo un ottimo Pal per chi vuole utilizzarlo in combattimento, ma è anche utilissimo poiché quando è in squadra va ad influire positivamente sul peso massimo trasportabile dal protagonista.

