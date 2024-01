Palworld consentirebbe di rubare i Pal degli altri giocatori in PvP: è di nuovo polemica

Nonostante l'enorme successo fin qui riscosso, sin dall'inizio Palworld è stato al centro di polemiche per i suoi forti richiami a Pokémon e per la natura dei suoi contenuti. la PETA ha commentato negativamente Palworld per il modo con cui si possono maltrattare le sue creature, e adesso anche il PvP suscita dibattiti.

Il PvP di Palworld è attualmente in lavorazione, incluso nella roadmap messa a punto da Pocketpair per il suo survival in stile Pokémon, tuttavia una sua possibile meccanica starebbe già creando un certo malcontento nella community: uno degli oggetti pensati per questa modalità, la Radar Sphere, permetterebbe ai giocatori di rubare i Pal degli altri utenti, sebbene le possibilità di successo siano comunque limitate. Un'idea che non sembra affatto piacere ai fan del gioco.

Su forum internazionali come Reddit si moltiplicano infatti le lamentele riguardo la possibile introduzione di un simile strumento che comporterebbe il rischio di perdere i propri Pal ottenuti ed allevati a fatica. In tanti già adesso si dicono inoltre intenzionati a boicottare il PvP qualora la Radar Sphere dovesse divenire realtà. La modalità multiplayer competitiva è comunque ancora in piena lavorazione e non è da escludere che Pocketpair possa comunque abbandonare l'idea qualora il malcontento tra i giocatori dovesse farsi molto rumoroso.

Vi piace l'idea della Radar Sphere oppure pensate sia un grosso azzardo?