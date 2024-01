Palworld continua a dominare su Steam, ma Tekken 8 non è lontano: la nuova Top 10

Cortesia di SteamDB arriva la nuova classifica di vendite su Steam relativa al periodo compreso tra il 23 e il 30 gennaio. Palworld continua a dimostrarsi un grandissimo successo sulla piattaforma di Valve, ma la nuova Top 10 vede in posizioni rilevanti anche Tekken 8 e Like A Dragon Infinite Wealth, pubblicati lo scorso 26 gennaio.

La seconda posizione subito dietro Palworld è in ogni caso occupata da Enshrouded, a conferma di come il genere survival stia godendo di grandissima popolarità in questo periodo. Di seguito ecco la Top 10 completa, nella quale come di consueto esclude i giochi free-to-play:

Palworld Enshrouded Tekken 8 Steam Deck Like A Dragon Infinite Wealth EA Sports FC 24 Call of Duty Baldur's Gate 3 Lethal Company Monster Hunter World

Spinto dalla recentissima pubblicazione, Tekken 8 conquista il gradino più basso del podio confermando così una buonissima partenza. Va in ogni caso detto che Tekken 8 non ha raggiunto i numeri di Street Fighter 6 su Steam in termini di picco d'utenti attivi contemporaneamente, con il Picchiaduro Capcom molto più avanti rispetto all'avversario di casa Bandai Namco.

Per quanto riguarda l'ultima fatica del Ryu Ga Gotoku Studio, pur non essendo sul podio, Like A Dragon Infinite Wealth ha segnato il miglior lancio di uno Yakuza su Steam mai registrato finora, ben oltre il doppio rispetto ai numeri raggiunti da Like A Dragon Gaiden lo scorso novembre.