Palworld, continua la scalata al successo: 1,200,000+ utenti in contemporanea su Steam

Pur essendogli state mosse delle accuse di plagio a Palworld, che ha raggiunto le 3 milioni di copie proprio quest'oggi, l'avventura videoludica confezionata dai ragazzi di Pocketpair continua ad avere un successo strepitoso. Al momento Palworld è sulla cresta dell'onda, con oltre un milione di giocatori attivi in contemporanea su Steam.

Se di per sé tale informazione ha dell'incredibile, visto che fino a ieri Palworld ha registrato dei numeri da paura con oltre 800 mila utenti in contemporanea su Steam, essa diviene ancor più sbalorditiva se si considera la mancanza di dati attinenti al mondo Microsoft e non solo: poiché tali analisi provengono dal noto database di SteamDB, il massimale di utenti dapprima citato non fa riferimento a chi ha acquistato e avviato il titolo tramite Microsoft Store e tutte le altre piattaforme digitali disponibili su Xbox e PC. Al momento, il picco massimo di giocatori attivi in contemporanea su Palworld ammonta a più di 1 milione 200 mila persone.

In meno di ventiquattro ore si è passati da un quantitativo massimo di circa 812 mila utenti (dati aggiornati a ieri 20 gennaio 2024) a ben 1,286,661 player su Steam nel medesimo momento. Quali saranno le sorti del gioco realizzato dai ragazzi di Pocketpair? Palworld continuerà ad essere sulla cresta dell'onda ancora a lungo, o si tratta di un successo pronto a svanire nell'immediato futuro? Vi esortiamo a dirci la vostra qui sotto nei commenti, parlandoci della vostra esperienza nel mondo di Pal.