Palworld è costato meno di 7 milioni di dollari: i profitti sono da capogiro

Distribuito lo scorso 17 gennaio su PC e console Xbox, Palworld ha superato i 25 milioni di giocatori rivelandosi una delle maggiori sorprese di questo 2024 ancora nei suoi primi mesi. Ma i numeri impressionanti non finiscono certo qui.

Parlando ai microfoni di Bloomberg il CEO di PocketPair, Takuro Mizobe, ha svelato che Palworld è costato alla compagnia solo 6,7 milioni di dollari, pari a circa un miliardo di yen, il budget a disposizione per lo sviluppo. Mizobe non ha specificato se tale cifra riguarda unicamente i costi di sviluppo o se comprende anche le spese di marketing, in ogni caso si tratta di costi non particolarmente elevati, con Mizobe che ha inoltre aggiunto che "giochi Tripla A dal grosso budget non fanno al caso nostro". Ma quanto incassato finora da Palworld sovrasta letteralmente quanto richiesto a PocketPair per crearlo.

Il CEO conferma che il gioco ha generato "decine di miliardi di yen in profitti", rivelandosi dunque un successo gigantesco per PocketPair. E considerato che il gioco è in continuo aggiornamento con nuovi contenuti e disponibili soltanto da un paio di mesi, è probabile che i profitti possano crescere ancora di più nel corso del prossimo futuro. Tra l'altro si inizia a ipotizzare il possibile arrivo di Palworld su PlayStation e Nintendo Switch, sebbene per adesso PocketPair ne sta soltanto discutendo e non ci sono ancora piani concreti per lo sbarco su altre piattaforme.

EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS5 è uno dei più venduti oggi su