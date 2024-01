Palworld: le creature del Pokemon-like si presentano in video

A margine dell'annuncio della data di lancio di Palworld su PC, console Xbox e Game Pass, il team Pocket Pair ci immerge nelle atmosfere dell'insolito 'Pokemon-like con le mitragliatrici' pubblicando diverse clip che descrivono le abilità delle diverse creature che dovremo accudire... e armare fino ai denti!

I filmati condivisi dagli sviluppatori asiatici descrivono i poteri, l'equipaggiamento e le strategie attuate in battaglia dalle creature che faranno da sfondo alle sfide di questa avventura free roaming a tinte survival.

Dai movimenti aggraziati di Azurobe alla velocità fulminea di Paldeck, ogni personaggio di Palworld vanterà un suo specifico pattern di attacchi e movimenti per dare del filo da torcere a chi tenterà di averne la meglio per trasformarli in soldati inarrestabili.

Il colorato e violento universo sandbox di Palworld accoglierà tutti i fan del genere a partire da venerdì 19 gennaio, tanto su PC (Steam e Microsoft Store) quanto su Xbox One e Xbox Series X|S, con approdo immediato nel catalogo del Game Pass. Sin dalla partenza della fase Early Access/Game Preview, il gioco supporterà diverse lingue tra cui l'italiano.

A tal riguardo, vi ricordiamo che il Pokemon-like Palworld è già in preload su Xbox, in vista del suo approdo nella ludoteca di Xbox Game Pass su piattaforme verdecrociate di questa e della passata generazione.