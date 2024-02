Palworld: i dataminer hanno scoperto una creatura molto simile a Mewtwo

Per la prima volta in assoluto dal debutto dell'Early Access, sono stati pubblicati i primi dettagli sulle creature nascoste tra i file di Palworld. Sembrerebbe infatti che i dataminer abbiano messo le mani su uno speciale Pal che non può essere catturato in alcun modo.

La creatura in questione è stata scovata nel codice del survival con meccaniche Pokémon-like e viene chiamata Unrelased Dark Mutant, quindi non ha ancora un nome definitivo. A giudicare dall'aspetto, visibile sul portale che raccoglie i dati su tutti i Pal presenti nel gioco, si tratta di un mostro umanoide nero e viola la cui forma ricorda moltissimo Mega Mewtwo Y, ma con colori diversi e qualche piccola differenza dal punto di vista estetico.

C'è chi sostiene che il mostro non sia disponibile per via dell'eccessiva somiglianza con il celebre Pokémon, ma è molto più probabile che si tratti di una creatura che arriverà tramite il supporto post-lancio. Dopotutto, il modo in cui è stato realizzato tale Unrelased Dark Mutant non è così diverso rispetto a tutti gli altri Pal e quasi sicuramente gli sviluppatori lo inseriranno con uno dei futuri aggiornamenti gratuiti, magari legato ad una boss fight.

