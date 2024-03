Palworld, ecco il Demake in stile Nintendo DS: ora sembra davvero Pokémon!

Sin da quando venne mostrato per la prima volta Palworld è stato continuamente associato a Pokémon, in particolare per il design delle creature molto simile a quanto visto nella serie Nintendo. Qualcuno si è dunque spinto oltre dando vita a un demake che trasforma sul serio l'opera PocketPair in un clone di Pokémon.

Il canale Youtube 64 Bits, specializzato in trailer di demake immaginari, ha infatti mostrato in azione Palworld proprio come se fosse uscito direttamente su Nintendo DS, con uno stile grafico che richiama in maniera esplicita quanto visto in Pokémon Bianco & Nero. Sprites ed impatto visivo sono praticamente analoghi alle opere firmate Game Freak, sebbene chiaramente il demake di Palworld resti quanto più possibile fedele alle meccaniche del gioco vero e proprio con tanto di componente survival.

Ma Pokémon Bianco & Nero non sono state le uniche fonti d'ispirazione su cui i ragazzi di 64 Bits si sono basati: "Ci sono un sacco di spunti presi da Pokémon Ranger, Pokémon Bianco & Nero, Pokémon Diamante & Perla, praticamente tutti i giochi Pokémon presenti su DS. Ma ci siamo ispirati anche a The Legend of Zelda Phantom Hourglass e c'è pure una spruzzata di Chibi Robo Park Patrol!", si legge nella descrizione del video. Vi sarebbe piaciuto giocare Palworld su Nintendo DS?

Nel frattempo Palworld continua a ricevere mod imperdibili che valorizzano sempre di più l'esperienza di gioco.