Palworld e le differenze tra PC e Xbox: 'Non è colpa nostra', afferma PocketPair

Mentre prosegue l'ascesa inaresstabile di Palworld, il Pokemon-like con le armi, il team social di PocketPair fornisce un importante chiarimento sulle differenze grafiche, contenutistiche e prestazionali tra le versioni PC e Xbox del survival open world dei record.

Alla luce delle tante richieste avanzate dalla community, i responsabili del server Discord ufficiale di PocketPair hanno ritenuto opportuno sottolineare come le disparità tra le versioni PC e Xbox di Palworld non siano causate dagli sviluppatori giapponesi, bensì dalle differenze nelle tempistiche richieste per il processo di certificazione che precede il lancio degli update, che avviene molto più velocemente su Steam rispetto a Microsoft Store.

Il moderatore del server Discord di Palworld, Bucky, sostiene infatti che "siamo davvero in balia della certificazione. Stiamo cercando disperatamente di accelerare il processo ma non dipende da noi. Su Steam, l'ultimo update è già stato autorizzato due giorni fa, mentre su Xbox siamo ancora in coda per ottenere la certificazione di Microsoft".

Il membro del team social di PocketPair entra poi nel merito delle differenze tra le versioni PC e Xbox di Palworld per spiegare come "probabilmente, le build Steam e Xbox di Palworld saranno sempre diverse fino a quando non introdurremo il crossplay, solo a quel punto le build ufficiali del gioco saranno davvero le stesse su tutte le piattaforme. Ma ciò non significa che la versione Xbox sia 'indietro' rispetto a quella PC, si tratta semplicemente di due versioni separate di Palworld perché l'architettura delle console Xbox è diversa".

