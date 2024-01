Palworld 'è completo al 60%': tante funzionalità inedite in arrivo, ma forse non il PvP

Dopo aver sostenuto che Palworld è legalmente inattaccabile dalle accuse di violazione di copyright, il CEO di PocketPair Takuro Mizobe solletica la curiosità dei fan del fenomeno videoludico del momento promettendo l'arrivo di tante funzionalità inedite nel Pokemon-like appena entrato in Early Access.

Ai microfoni di Automaton-Media, l'amministratore delegato della software house di Tokyo ha riferito che l'attuale versione di Palworld contenga solo "il 60% circa delle funzionalità che abbiamo pianificato", di conseguenza i prossimi Major Update dovrebbero ampliare sensibilmente il perimetro ludico, narrativo, grafico e contenutistico del survival con le creature simil-Pokemon armate.

Lo stesso Mizobe, discutendo proprio delle novità in arrivo nel corso dell'Early Access e nella fase successiva al lancio della versione 1.0, ha fornito delle precisazioni sul lavoro svolto da PocketPair per introdurre il PvP in Palworld: "Vedete, in un gioco come Palworld aggiungere il PvP è davvero difficile, a cominciare dal motivo per cui dovremmo introdurlo. Lì fuori ci sono già tanti giochi che offrono un'esperienza PvP divertente, quindi dobbiamo assicurarci che ci sia una motivazione davvero solida per far sì che Palworld si evolvi per accogliere il PvP".

Lo scetticismo del CEO di PocketPair, come sostiene lo stesso Mizobe nel corso dell'intervista, è dettato anche dalle specificità del gameplay di Palworld, un titolo che non si basa sulla sola cattura ed evoluzione dei Pal ma sprona gli utenti a gestire tanti altri aspetti, dalle sfide di sopravvivenza all'esplorazione passando per la creazione e la difesa delle basi.

Ad ogni modo, Mizobe lascia intendere che PocketPair sta sperimentando diverse soluzioni per venire incontro alle richieste di chi desidera cimentarsi in sfide PvP, ad esempio impostando le battaglie in maniera asincrona o attraverso la creazione di Arene o modalità apposite slegate dalle dinamiche survival. Nell'attesa di capire come si evolverà l'esperienza offerta dal nuovo fenomeno videoludico di PocketPair, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale su Palworld, il Pokemon-like armato fino ai denti.