Palworld Early Access, sorprese dai test di Digital Foundry: Xbox Series S batte Series X

Mentre prosegue la cavalcata inarrestabile di Palworld su Steam e Game Pass, il team di Digital Foundry ha condotto dei test sulle build Early Access attualmente disponibili per console Xbox che evidenziano i problemi di ottimizzazione del survival di PocketPair.

La disamina del collettivo di giornalisti 'tecno-ludici' legato a Eurogamer.net parte ovviamente dalla piattaforma che, in linea puramente teorica, dovrebbe offrire l'esperienza di gioco più performante, ovvero Xbox Series X. Come emerso dai test di DF, la build di Palworld attualmente disponibile sulla console di punta dell'ecosistema verdecrociato adotta una risoluzione fissa di 2880x1620 pixel, una decisione davvero insolita per un titolo che si basa su Unreal Engine e che, in quanto tale, trarrebbe enorme giovamento dall'utilizzo di uno scaling dinamico.

La scelta operata da PocketPair si riflette in un'esperienza di gioco non particolarmente fluida su Xbox Series X, con prestazioni altalenanti che, in assenza del DSR, impattano sulle attività legate all'esplorazione open world e sulla responsività dei combattimenti più frenetici.

Paradossalmente, quindi, l'attuale versione Xbox Series S di Palworld risulta essere quella consigliata da DF, in ragione della maggiore fluidità e delle prestazioni più stabili garantite dal preset grafico più basso e, soprattutto, dalla risoluzione 720p (1280x720 pixel) che consente al framerate di spingersi anche sopra la soglia dei 60fps su display VRR.

Quanto alle versioni Xbox One X e One S di Palworld, i ragazzi di Digital Foundry rimarcano i numerosi compromessi grafici e prestazionali derivanti dall'architettura hardware ormai datat delle due console last-gen di Microsoft, prova ne sia il framerate 'ballerino' che oscilla tra i 15 e i 60fps in base alla complessità della scena da renderizzare a schermo e da altri fattori legati, ad esempio, al sistema adottato dagli sviluppatori giapponesi per gestire i livelli di dettagli e il caricamento degli asset dell'enorme mappa. Trattandosi di una versione Early Access/Game Preview, è però logico attendersi delle migliorie (anche sensibili) sia a livello di ottimizzazione che puramente prestazionale con i prossimi aggiornamenti, a cominciare dall'introduzione della risoluzione dinamica e (perché no) di un frame cap su Xbox Series X e Series S. Prima di lasciarvi al video di DF, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra guida con trucchi di Palworld per iniziare al meglio il survival simil-Pokemon.