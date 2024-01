Anche in Palworld esistono i Pal Shiny: cosa sono e come trovarli

Come abbiamo ribadito più e più volte, sono molte le meccaniche di Palworld ispirate a Pokémon e altre serie videoludiche. A tal proposito, fra le tante idee della serie Game Freak che ritroviamo nel gioco PocketPair vi è anche quella che equivale alle creature Luccicanti, conosciute anche come Shiny. Scopriamo tutti i dettagli sui Lucky Pal.

Cosa sono i Lucky Pal?

Come accennato poco sopra, anche Palworld ha le sue creature Shiny, che per ovvie ragioni hanno un nome diverso e vengono definite Lucky Pal, ossia Pal Fortunati. Il motivo per cui le creature di questo tipo vengono considerate speciali è il loro bonus ad alcune statistiche, poiché i Lucky Pal godono di un bonus pari al 15% sia ai valori d'attacco che alla velocità di lavoro: questo significa che sono perfetti sia per essere impiegati in combattimento che per essere schierati nella base. Ma non è finita qui, poiché i Lucky Pal si distinguono dai tradizionali mostri anche per via delle dimensioni, dal momento che sono quattro volte più grandi dei loro simili.

Come trovare i Pal Shiny

Proprio come avete letto nella descrizione dei Lucky Pal, queste speciali creature di Palworld sono caratterizzate da dimensioni molto generose e, pertanto, è pressoché impossibile non accorgersi che quello che abbiamo di fronte è un esemplare di questo tipo. Se quindi notate che uno dei mostri che avete di fronte è molto più grosso di tutti gli altri uguali a lui, non pensateci due volte e provate a catturarlo. Sappiate però che si tratta di creature rarissime e potrebbero trascorrere ore tra il ritrovamento di un Lucky Pal e l'altro. L'importante è non lasciarseli sfuggire, così da poterli poi usare in tutti i modi possibili.

