Palworld: il fenomeno da 25 milioni di giocatori ha perso il 97% della playerbase

Palworld si è rivelato uno dei successi più esplosivi del 2024, con il gioco di PocketPair, spesso accostato alla serie di Pokémon di Nintendo, è riuscito a riunire l'impressionante cifra di oltre 25 milioni di giocatori. La playerbae, tuttavia, sta ora continuando a calare vistosamente.

Secondo SteamDB, Palworld ha perso il 97% del numero massimo di giocatori su Steam. Dall'inizio di marzo, quando il numero dei giocatori si aggirava ancora intorno ai 275.000 giocatori giornalieri, il gioco ha costantemente perso migliaia di giocatori al giorno fino a un recente picco di 24 ore di soli 69.850 utenti.

Era sicuramente prevedibile che il numero dei giocatori sarebbe diminuito dopo che l'hype iniziale che ha accompagnato il lancio. Oltretutto, Palworld non si pone come un live service, e non incentiva in maniera troppo ostinata i giocatori ad effettuare accessi quotidiani. Questo, d'altro canto, non vuol dire che Pocketpair non abbandonerà il gioco. Il team ha già pubblicato una roadmap completa di ciò che intende portare nel gioco durante l'accesso anticipato. Questi aggiornamenti includeranno nuove funzionalità come PvP, Raid con i Boss, la Pal Arena, il crossplay tra giocatori Steam e Xbox, nuovi Pal e molto altro. Tra le novità in arrivo, ci sono anche le migliorie per il sistema di costruzioni delle basi.

