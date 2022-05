Palworld in un nuovo gameplay trailer: il Pokémon-like con le armi da fuoco in azione

Presentatosi al pubblico in occasione dell'E3 2021, Palworld è un inaspettato Pokémon-like dal mood più "brutale", nel quale trovano spazio anche le armi da fuoco.

In sviluppo presso gli studi di Pocketpair, software house già autrice di Craftopia, il titolo pone i giocatori all'interno di un mondo di stampo fantastico, luminoso e variopinto. Al suo interno, creature peculiari - denominate appunto "Pal" - possono essere catturate dal protagonista, esattamente come accade nella celebre serie Game Freak. A differenza di quest'ultima, tuttavia, i giocatori non si ritroveranno ad utilizzare esclusivamente delle Poké Ball, ma bensì delle vere e proprie armi, da fuoco e non.

Una combinazione alquanto surreale, che di recente si è mostrata in azione in un nuovo gameplay trailer di Palworld. Disponibile in apertura a questa news, il filmato offre uno scorcio dell'open world di Pocketpair, atteso su PC nel corso del 2022. Tra scontri tra Pal e creature impiegate per edificare fattorie e abitazioni, il mix ricreato dal team di sviluppo è sicuramente peculiare. Accanto alle dinamiche Pokémon-like, il titolo ospiterà sfumature survival, con tanto di crafting, ma anche un ricco comparto multigiocatore, per avventure in compagnia.

Per maggiori dettagli, vi segnaliamo la ricca anteprima di Palworld firmata dal nostro Antonello "Kirito" Bello.