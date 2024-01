Palworld: dove si gioca il Pokémon con le armi, è su Game Pass, c'è su PS5, è gratis?

Mancano ormai poche ore al debutto della versione in Accesso Anticipato di Palworld. In attesa di poter mettere le mani sul folle Pokémon-like, scopriamo su quali piattaforme sarà disponibili e come sarà possibile giocarci.

A differenza di quanto pensino molti videogiocatori, Palworld non arriverà su tutte le piattaforme al lancio ed il prossimo 19 gennaio 2024 alle ore 8:00 del fuso orario italiano sarà disponibile esclusivamente su Xbox One, Xbox Series X|S e PC, dove si potrà giocare tramite Steam o Microsoft Store (Windows 10/Windows 11). Almeno per il momento, quindi, non è all'orizzonte una versione PlayStation 4 o PlayStation 5, anche per via del fatto che le piattaforme Sony non sono solite accogliere produzioni in Early Access (o Game Preview, nel caso dell'Xbox Store).

Per chi se lo stesse chiedendo, Palworld non è un free to play, ma un titolo premium che va acquistato per poter essere giocato. Sebbene la versione Steam vada necessariamente comprata, quella Xbox/Microsoft Store può essere giocata senza costi aggiuntivi da chi è abbonato a PC o Xbox Game Pass: il gioco entrerà a far parte del catalogo del servizio sin dal momento dell'uscita. Gli utenti abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, inoltre, potranno giocare anche tramite Xbox Cloud Gaming da qualsiasi dispositivo connesso alla rete.