Palworld: giocatori furiosi stanno inviando minacce di morte agli sviluppatori

Sebbene Palworld stia avendo un successo spropositato, al punto da diventare il secondo prodotto a pagamento più giocato di sempre su Steam, c'è anche una grossa fetta di utenza che guarda con diffidenza o addirittura odio la produzione firmata PocketPair.

A questo proposito, sta facendo discutere il messaggio che uno dei membri del team di sviluppo giapponese ha di recente pubblicato sui social. Sembrerebbe infatti che molti membri della software house orientale stiano ricevendo minacce di morte, insulti e altri messaggi poco appropriati per via delle somiglianze di Palworld ad altre produzioni come Pokémon, Zelda ed Elden Ring.

Traducendo il messaggio di Takuro Mizobe, artista giapponese che ha commentato la questione sul suo profilo X/Twitter, si può comprendere la tristezza del team nel ricevere questo tipo di insulti:

"Attualmente riceviamo commenti diffamatori contro i nostri artisti e vediamo tweet che sembrano minacce di morte. Ho ricevuto opinioni diverse su Palworld, ma tutto ciò che riguarda il gioco viene supervisionato da più persone, me compreso, e io sono responsabile della produzione. Apprezzerei se evitaste di calunniare gli artisti coinvolti nella realizzazione di Palworld."

Al netto del numero di copie vendute, non è difficile credere che gli sviluppatori stiano affrontando un momento delicato proprio per questa ragione.

Se ne volete sapere di più sul gioco, vi ricordiamo che il provato dell'Early Access di Palworld è sulle pagine di Everyeye.