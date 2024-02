Palworld: i giocatori hanno scoperto un trucco per eliminare i boss in un colpo

Raggiungere i livelli esperienza più alti di Palworld può essere faticoso e alcuni giocatori non hanno abbastanza pazienza di attendere per poter mettere le mani sulle risorse lasciate cadere dalle creature più forti. È forse per questo che è stato ideato un metodo per mandare al tappeto qualsiasi Pal - inclusi i boss - in un solo colpo.

Se state pensando ad una particolare strategia, sappiate che siete fuori strada. Si tratta infatti del trucco più vecchio del mondo, dal momento che consiste nel creare una rampa di scale altissima. Una volta attirata l'attenzione della creatura, si fa in modo che raggiunga la cima delle scale: ed è proprio a questo punto che il giocatore deve lanciarsi giù e raggiungere il suolo con il deltaplano nel più breve tempo possibile, così da distruggere le scale e far cascare giù il bersaglio.

Con questo trucchetto non c'è nemico che possa resistere, poiché anche il Pal più grosso e cattivo finirà senza vita al suolo, permettendovi di ottenere un bel po' di esperienza e anche risorse preziose per il crafting.

Prima di lasciarvi ad un video che mostra la tecnica in azione, vi ricordiamo che qualcuno sta realizzando le mod di Palworld a tema Digimon, sebbene siano ancora poche le creature che si possono utilizzare.