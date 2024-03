Palworld: un gioco senza multiplayer non ha senso, in arrivo versioni PS5 e Switch 2?

Takashi Mochizuki di Bloomberg ha intervistato Takuro Mizobe, fondatore di Pocketpair e autore di Palworld. Nel corso di una lunga chiacchierata, Mizobe tocca vari argomenti legati al successo del gioco e non solo.

Palworld ha superato quota 25 milioni di giocatori in poche settimane, al momento il gioco continua a macinare ottimi numeri, dice Mizobe, anche se il boom iniziale non è più replicabile per ovvi motivi. Il fondatore di Pocketpair è sicuro del fatto che il successo del gioco non sia casuale ma frutto di scelte ben chiare e precise come la possibilità di giocare con gli amici.

A questo proposito Mizobe dichiara che "un gioco senza multiplayer non è adatto ai giorni nostri" sottolineando come questo sia un fattore fondamentale per avere successo sul mercato. Riguardo l'arrivo di Palworld su altre piattaforme, attualmente ci sono delle discussioni in atto ma Pocketpair resta uno studio piccolo composto da poche persone e dunque non può impegnarsi in progetto di ampie dimensioni.

Tuttavia, il fondatore della compagnia non chiude la porta ad eventuali partnership con grandi publisher o ad acquisizioni, anche se al momento non ci sono piani in tal senso. Presto Palworld si aggiornerà con tanti nuovi contenuti e il supporto post lancio continuerà con tante novità ancora da svelare.

