Palworld guida: come catturare i fortissimi boss con un glitch

In Palworld sono presenti numerose boss fight contro altri allenatori, che siedono sul dorso di potenti creature dotati di abilità e caratteristiche differenti rispetto ai loro simili. Sebbene questi mostri non si possano catturare, la community di appassionati ha di recente scoperto uno stratagemma per aggirare questa limitazione.

Per attivare questo glitch, occorre che i giocatori seguano una serie di passaggi in maniera precisa, così che il boss possa essere aggiunto alla collezione proprio come se fosse una normalissima creatura. La cosa buffa è che catturerete sia il Pal che il suo allenatore, quindi potrete schierare questa versione speciale della creatura ogni volta che vorrete.

Il primo step consiste nell'attirare l'attenzione dei soldati PDIF, eliminando qualcuna di queste guardie fino a farvi diventare un ricercato (lo capirete dalla comparsa di un'icona nell'angolo in alto a destra dello schermo) e ad ottenere un moltiplicatore x4, che indica il numero di nemici che vi staranno addosso. Ora avvicinatevi al punto di viaggio rapido più vicino e raggiungete la torre del boss che volete catturare, quindi avviate lo scontro col nemico.

Noterete che nell'arena ci sono anche i soldati PDIF: non attaccate il boss e spostatevi in giro per la stanza per fare in modo che il boss e le guardie inizino a darsele fra di loro. Ad un certo punto dello scontro fra i bot, noterete che l'allenatore ed il suo Pal smetteranno di attaccare, restando fermi. Sarà proprio questo il momento di tirare fuori la vostra sfera migliore e lanciarla sull'avversario per catturarlo.

Sappiate che i boss catturati hanno gli stessi parametri visti durante la boss fight, quindi dispongono di un quantitativo spropositato di punti vita, di mosse speciali e di una forza incredibile. Proprio per questo motivo, vi suggeriamo di non utilizzarli come lavoratori nella base, ma di impiegarli in combattimento.

