Palworld: guida ai migliori Pal per iniziare del Pokémon-like

Avete appena iniziato a giocare a Palworld e non sapete quali sono i migliori mostriciattoli da utilizzare nelle prime ore dell'avventura? Niente paura, poiché siamo qui per suggerirvi i Pal più efficienti che vi renderanno tutto più semplice.

Lamball

Si tratta del primo Pal che si può incontrare in Palworld e, come suggerisce lo stesso nome del mostriciattolo tascabile, stiamo parlando di una sorta di pecora dalla forma sferica e dall'aspetto molto tenero. È inutile che proviate ad impiegare Lamball in combattimento, poiché le sue capacità in questo ambito lasciano parecchio a desiderare. Sappiate però che questo batuffolo di lana è molto utile se utilizzato come lavoratore nella base, poiché vi aiuterà a fabbricare gli oggetti e a costruire le strutture.

Cattiva

Proprio come lamball, anche Cattiva è uno dei Pal che si aggirano per l'area iniziale di Palworld. Si tratta di una volpe rosa bipede che vi sconsigliamo di usare nel combattimento. Se non l'avete ancora fatto, sarebbe preferibile utilizzare almeno una di queste creature all'interno della base, poiché contribuirà alla causa in due diversi modi: da una parte andrà a raccogliere pietra nei paraggi e dall'altra si dedicherà alla raccolta delle bacche, essenziali per sfamare la popolazione dell'accampamento.

Foxparks

La piccola volpe rossa con la coda di fuoco si può trovare a qualche passo dall'area iniziale di Palworld ed è una delle prima creature che qualsiasi allenatore dovrebbe catturare. Costruendo l'accessorio speciale di Foxparks, i giocatori possono utilizzare questo mostriciattolo come un lanciafiamme, infliggendo ingenti danni ai nemici vulnerabili al fuoco. Il vero punto di forza della volpe rossa, però, è un altro: grazie al suo soffio infuocato, Foxparks può fondere i metalli e creare i lingotti, essenziali per la realizzazione delle strutture avanzate.

Lifmunk

Limfunk è la piccolissima volpe di colore verde che si trova sempre nell'area iniziale del gioco PocketPair e che, come Foxparks, ha un duplice utilizzo. Quando si attiva l'abilità speciale di Limfunk (serve sempre l'apposito pezzo d'equipaggiamento), la creaturina salterà sulla testa del giocatore e imbraccerà un mitra, così che possiate utilizzare per qualche istante un'arma da fuoco su qualsiasi bersaglio. In alternativa, potete impiegare questo mostro in base, poiché è un ottimo lavoratore: oltre a tagliare la legna, si dedicherà anche al posizionamento dei semi nei campi.

Pengullet

Fra i Pal iniziali di Palworld troviamo anche Pengullet, il buffo pinguino blu che è fondamentale per quei giocatori che vogliono posizionare numerose coltivazioni nella base. Avere a disposizione questa creatura come lavoratore, infatti, farà sì che con il suo getto d'acqua possa irrigare i campi e velocizzare la produzione di cibo. Non meno importante è la sua folle abilità speciale, dal momento che l'oggetto di Pengullet permette di imbracciare un lanciarazzi e sparare il tenero animaletto contro i nemici.

Daedream

Nelle prime ore di Palworld avrete bisogno di un fido compagno per combattere i pericoli dell'arcipelago e, a tal proposito, non possiamo che suggerirvi di catturare più esemplari di Daedream. Costruendo i collari per questo Pal, potrete fare in modo che questi mostri possano restare costantemente al vostro fianco (anche più di uno) e potenziare con la loro energia i vostri attacchi.

Eikthyrdeer

Non sarà molto semplice catturare questo Pal, che solitamente si aggira per la mappa in compagnia di un suo simile. A prescindere dalla difficoltà nella cattura, non possiamo che consigliarvi di aggiungerne almeno uno alla vostra squadra, poiché si tratta di un Pal perfetto da schierare come cavalcatura. Una volta costruita la sella per Eikthyrdeer, potrete saltare in groppa al mostro e sfrecciare in giro per la mappa, con la possibilità di eseguire svariati attacchi o un utilissimo doppio salto. Se invece avete bisogno di legna, potreste utilizzare uno di questi mostri nella base.

