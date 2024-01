Palworld: guida ai Pal leggendari, ecco dove trovarli tutti e quattro

Proprio come le opere da cui trae evidente spunto, il GDR survival fenomeno del momento presenta al suo interno creature uniche agguerrite (il loro livello di potenza si attesta sul 50) e utili per chiunque dovesse farle sue. In questa guida vi spiegheremo dove trovarle tutte e quattro, indicandovi anche le esatte coordinate in cui si farlo.

Prima di iniziare ci teniamo a informarvi che ogni riferimento posizionale può essere seguito semplicemente consultando la mappa di gioco e, più precisamente, controllandone l’angolo inferiore sinistro per essere certi di essere sulla strada giusta. Vi ricordiamo inoltre che i seguenti mostri sono caratterizzati da un’abilità passiva speciale che dona loro un bonus del 20% alle statistiche di Attacco e Difesa, così come un +15% alla velocità di movimento.

Frostallion : la divinità guardiana di tipo Ghiaccio che in passato salvò l'isola di Palpagos si nasconde a 376, 527; in direzione nord-ovest rispetto alla torre circondata dal verde.

: la divinità guardiana di tipo Ghiaccio che in passato salvò l'isola di si nasconde a 376, 527; in direzione circondata dal verde. Jetragon : questo drago di tipo Elettrico il cui sguardo basterebbe a salvare il mondo si nasconde a 785, -302; nel lato occidentale della mappa, non troppo distante dalla Torre della Pira Eterna .

: questo drago di tipo Elettrico il cui sguardo basterebbe a salvare il mondo si nasconde a 785, -302; nel lato occidentale della mappa, non troppo distante dalla . Necromus e Paladius: questa coppia di centauri (rispettivamente di tipo Buio e Neutro) un tempo uniti in una sola specie si trovano a 480, 680; nell’angolo nord-est del mondo di gioco. Potete raggiungerli facilmente grazie a un qualsiasi Pal volante.

