Palworld, inizio esplosivo: già oltre 200000 utenti su Steam per il Pokémon con le armi

Nonostante le polemiche e discussioni sulle forti similitudini tra Palworld e Pokémon, la particolare opera di Pocketpair sembra aver subito attirato l'attenzione di centinaia di migliaia di giocatori su Steam, dove è ora disponibile. Ed i numeri fin qui registrati sono notevoli.

A poche ore dal suo esordio sulla piattaforma di Valve, Palworld ha già superato quota 200.000 utenti attivi contemporaneamente, dimostrandosi così un successo istantaneo per gli sviluppatori. E per il momento anche i giocatori sembrano gradire quanto messo in piedi da Pocketpair, come testimonia l'88% di recensioni positive basate su 827 verdetti totali. Senza dubbio una partenza esplosiva per il gioco, descritto comunemente come una sorta di Pokémon con le armi per via dello stile delle creature offerte dal mondo di Pal che richiamano alla mente i mostriciattoli tascabili di Nintendo e Game Freak.

Proprio questa sua particolarità è molto probabilmente il motivo principale dietro l'enorme curiosità che circonda il progetto sin dal suo annuncio, e non è da escludere che i numeri attuali possano salire ulteriormente nel corso delle prossime ore. Oltre all'uscita su PC e console Xbox, ricordiamo che Palworld è disponibile anche su Xbox Game Pass, permettendo così a tutti gli iscritti di poter provare senza costi aggiuntivi il curioso Pokémon-like tutto fucili e piombo.