Palworld e le insidie del PvP 'alla Rust': PocketPair ha le idee chiare

Nel riallacciarsi ai proclami di PocketPair con la Roadmap di Palworld, uno dei curatori del server Discord ufficiale del femoneno videoludico di questo inizio 2024 discute delle insidie rappresentate dall'introduzione di una modalità PvP 'in stile Rust'.

Il Community Manager conosciuto su Discord come 'Bucky' ha ripreso le ultime dichiarazioni del CEO della software house giapponese sull'evoluzione di Palworld e le difficoltà affrontate nello sviluppo della modalità PvP per fornire un importante chiarimento sulla visione delineata da PocketPair.

L'esponente dell'azienda nipponica si rivolge direttamente agli appassionati del Pokemon-like con le mitragliatrici per spiegare che "il PvP di Palworld, qualora dovesse arrivare, non sarà comunque un PvP brutale come quello di Rust o giochi simili. Perché vedete, ogni mese escono almeno 10 giochi su Steam che si focalizzano sul 'PvP senza leggi', e nessuno di essi dura più di una settimana. Palworld ha una visione per il PvP che riteniamo possa adattarsi molto meglio al mondo di gioco, senza cadere negli errori commessi in quasi tutti gli altri giochi di sopravvivenza, eccezion fatta per un paio di titoli".

Il curatore del server Discord di Palworld conclude il suo intervento sostenendo che "sono felice del vostro entusiasmo per il PvP, ma è importante sottolineare che in Palworld non ci sarà mai spazio per quel genere di esperienze PvP, non stiamo sviluppando quel genere di gioco".

E voi, cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra guida con trucchi di Palworld per iniziare a giocare nel migliore dei modi.