Palworld e l'invasione dei cloni cinesi: il CEO Pocketpair lancia una frecciata a Tencent

'Ma qui si sta ribaltando la situazione!', verrebbe da esclamare leggendo le ultime dichiarazioni del CEO di Pocketpair dopo aver assistito, nel corso degli ultimi mesi, alle polemiche di chi guarda a Palworld gridando al plagio di Pokemon.

Dalle colonne del suo profilo Twitter/X, l'amministratore delegato di Pocketpair Takuro Mizobe ha preso spunto dalle recenti anticipazioni sullo sviluppo del nuovo gioco di Tencent fortemente ispirato a Palworld per lanciare una frecciata al colosso videoludico cinese.

"Tencent non ha perso tempo e sta già sviluppando un clone di Palworld!", è l'accusa pubblica che Mizobe muove sui social a Tencent prima di sottolineare, con graffiante sarcasmo, come "in Cina sono ormai tante le aziende che stanno sviluppando in contemporanea diversi cloni di Palworld con budget che in certi casi arriva anche a toccare i 10 miliardi di yen, ossia dieci volte le somme investite da noi per dare forma a Palworld. Perciò preparatevi perché dall'anno prossimo assisterete a un'inondazione di videogiochi di allenamento con mostri (o bellissime ragazze) con una qualità grafica simile a quella di Genshin Impact. Viviamo davvero in tempi incredibili!".

In attesa di una risposta da parte di Tencent, o di un ulteriore intervento da parte del CEO di Pocketpair, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento su Palworld e le accuse di plagio: è tutto vero?

Playstation 5 Console Edizione Standard Slim è uno dei più venduti oggi su