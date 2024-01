Palworld: Microsoft collabora con PocketPair, in arrivo server privati e tante migliorie

Mentre i ragazzi di PocketPair certificano il successo bestiale di Palworld, Microsoft conferma di aver avviato una stretta collaborazione con gli sviluppatori giapponesi per garantire il massimo supporto nello sviluppo delle versioni Xbox (ma non solo) del fenomeno videoludico di questo inizio 2024.

Dalle pagine di Xbox Wire, il team social della casa di Redmond celebra il successo internazionale di Palworld sottolineando come il titolo abbia raggiunto quasi i 3 milioni di giocatori attivi giornalieri su console Xbox, un dato che testimonia l'eccezionale popolarità di questo titolo che, lo ricordiamo, è disponibile dal day one su Game Pass.

A tal riguardo è intervenuto anche Takuro Mizobe: il CEO di PocketPair spiega che "la risposta dei fan è stata straordinaria ed è incredibile vedere milioni di giocatori in tutto il mondo divertirsi con Palworld. Questo per noi rappresenta solo l'inizio, grazie ai feedback che stiamo raccogliendo dalla community promettiamo di continuare a migliorare costantemente l'esperienza dei Domatori di Pal su tutte le piattaforme".

Per quanto riguarda le versioni Xbox, Microsoft spiega di aver stretto una collaborazione con PocketPair per fornire un costante supporto agli sviluppatori di Palworld: la partnership tra la casa di Redmond e la software house indie più famosa del momento si concretizzerà con l'arrivo su Xbox dei server dedicati di Palworld, richiesto a gran voce dagli stessi ragazzi di PocketPair. Ma non è tutto.

Sempre in funzione di questa collaborazione, Microsoft si ripromette di offrire risorse tecniche agli sviluppatori giapponesi per aiutarli con l'ottimizzazione della GPU e della memoria, velocizzare il sistema di certificazione per gli aggiornamenti e garantire le massime prestazioni su Xbox, un impegno che di certo aiuterà PocketPair nel concretizzare la visione delineata con la Roadmap di Palworld.