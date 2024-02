Palworld: Microsoft corre in soccorso per abilitare i server dedicati su Xbox

I numeri non mentono, Palworld è un fenomeno anche su Xbox. Dal lancio dello scorso 19 gennaio è stato giocato da oltre 7 milioni di utenti su One e Series X|S, raggiungendo peraltro un picco di 3 milioni di utenti connessi su base giornaliera. Come se non bastasse, ha anche segnato il miglior lancio di sempre su Game Pass per un third party!

Microsoft, che ha creduto nel progetto fin dall'inizio infilandolo in Game Pass immediatamente al day one, sembra essere ben disposta a coccolare la nuova gallina dalle uova d'oro. Dopo aver snocciolato i numeri di cui sopra, la casa di Redmond ha anche fatto sapere di essersi attivata per fornire supporto tecnico diretto ai ragazzi di Pocketpair. Non bisogna dimenticare, infatti, che Palworld è stato lanciato in Game Preview su Xbox Series X|S e One (e in Early Access su Steam), dunque tecnicamente non può essere considerato un gioco fatto e finito.

In cosa consisterà l'aiuto di Microsoft? I tecnici e gli ingegneri del colosso di Redmond stanno lavorando a stretto contatto con i ragazzi di Pocketpair per aiutarli ad abilitare il supporto ai server dedicati e ottimizzare al meglio la gestione delle risorse di GPU e memoria su Xbox Series X|S e Xbox One. L'obiettivo è anche quello di accelerare il processo di sviluppo e di conseguenza la pubblicazione dei nuovi aggiornamenti per Palworld.

Non sono state fornite tempistiche precise riguardo l'attivazione dei server dedicati e la pubblicazione delle patch di ottimizzazione, ma immaginiamo che grazie all'assistenza di Microsoft i tempi non saranno troppo lunghi.