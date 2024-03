Palworld, nuova mod imperdibile: Pal, utenti e fast travel tutti visibili sulla mappa!

Da un lato PocketPair continua a pubblicare nuovi aggiornamenti per Palworld, dall'altro i modder continuano a tirare fuori creazioni sempre più utili per i fan del survival in stile Pokémon che ha spopolato nelle scorse settimane. Una nuova mod in particolare sembra davvero accattivante per i giocatori.

Grazie agli sforzi del modder T3R3NC3B, su Nexus Mods è ora disponibile per il download il Paldar, un radar super sofisticato che permette di visualizzare sulla mini-mappa la posizione dei Pal, degli altri giocatori e pure dei punti per il fast travel velocizzando in maniera notevole non solo la navigazione dello scenario circostante ma anche la cattura di nuove creature per il proprio roster.

Oltre a godere di uno zoom molto più ampio rispetto alle dimensioni del radar normale, il Paldar funziona sia giocando in single player sia nelle modalità online, sebbene in quest'ultimo caso è necessario installare la mod sui client per funzionare. Tra le altre caratteristiche peculiari della creazione il radar ha anche una funzione di auto-zoom a seconda della velocità con cui ci spostiamo lungo l'ambientazione e permette di visualizzare le location anche dei Pal più rari così come delle casse disseminate attraverso lo scenario. Si tratta dunque di una mod che aggiunge tantissime migliorie, rendendo l'esperienza di gioco con Palworld ancora più fluida e veloce. T3R3NC3B consiglia di scaricare l'ultima versione della sua mod in quanto la più stabile tecnicamente: le versioni precedenti, infatti, penalizzavano le performance del gioco in maniera più significativa.

A febbraio Palworld ha superato i 25 milioni di giocatori su PC e Xbox, continuando così a confermarsi un successo incredibile.