Palworld: una mod permette di usare le creature nascoste nei file di gioco

A distanza di quasi due mesi dall'arrivo sugli scaffali digitali di Steam e Microsoft Store, gli sviluppatori di Palworld non hanno ancora pubblicato alcun aggiornamento con contenuti inediti. In attesa di vedere cosa accadrà col supporto post-lancio, alcuni modder hanno deciso di rendere utilizzabili alcuni Pal nascosti tra i file di gioco.

La mod in questione prende il nome di Breed Unreleased Pals e, come avrete già intuito, permette ai giocatori di mettere le mani sulle creature attualmente non disponibili in via ufficiale tramite la meccanica degli accoppiamenti. Generando le uova di Pal con le giuste combinazioni di mostri, infatti, coloro i quali hanno installato la mod possono ottenere come risultato Dragostrophe, DarkMutant, BoltMane. Come ben ricorderete, DarkMutant è quel mostro di Palworld che ricorda MewTwo e che è nascosto nel gioco sin dal debutto, in attesa di essere sbloccato dagli sviluppatori.

In tutti e tre i casi, si tratta di creature che molto probabilmente arriveranno nel gioco con i futuri aggiornamenti. Nel frattempo, i modder li hanno resi utilizzabili assegnando loro mosse non ufficiali, quindi si tratta di versioni dei Pal diverse rispetto a quelle che vedremo in Palworld.

Chiunque fosse interessato alla mod, può procedere con il download dalla sua pagina ufficiale su NexusMods, sulla quale è possibile trovare anche tutte le istruzioni per l'installazione.

Su EA SPORTS FC 24 Standard Edition Switch è uno dei più venduti di oggi.