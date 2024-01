Palworld: dopo la mod dei Pokémon, arriva anche la modalità VR

Mentre Palworld continua a macinare numeri, gli appassionati del gioco PocketPair stanno sviluppando una serie di mod che puntano a modificare il gameplay o ad aggiungere funzionalità. Una di queste permette di vivere l'avventura a base di sopravvivenza e mostri in realtà virtuale.

Come potete facilmente immaginare, la realizzazione di un progetto del genere non è molto difficile, dal momento che Palworld gira in Unreal Engine 5 e, proprio come tutti i titoli che fanno uso del motore Epic Games di ultima generazione, la conversione è semplice e veloce. Prima che possiate fraintendere, è bene specificare che la mod attualmente in sviluppo non apporta alcuna modifica alla telecamera e non permette quindi di godersi il gioco con la visuale in prima persona: attivando la mod ed indossando un visore, quindi, ci si limita a vedere le stesse immagini che si vedrebbero su un tradizionale monitor con la possibilità di guardarsi intorno grazie al sensore di movimento incluso in tutte le periferiche di questo tipo.

La mod in questione prende il nome di UEVR ed è in Beta. Chiunque fosse interessato a provarla sin da subito può procurarsi la versione 1.03, disponibile al download attraverso la relativa pagina di GitHub.

Avete già dato un'occhiata al nostro provato dell'Early Access di Palworld?