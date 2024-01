Palworld e le mod a tema Pokémon: Nintendo interviene per vie legali

Sin dal suo esordio avvenuto lo scorso 17 gennaio Palworld è finito nell'occhio del ciclone per via delle sue fortissime somiglianze con Pokémon, almeno nel design delle creature pensato dai ragazzi di Pocketpair. In tanti accusano di plagio il survival game, ma Nintendo finora non ha detto nulla su Palworld. Finora, appunto.

Considerate le forti somiglianze tra i due giochi era inevitabile che qualcuno creasse una mod a tema Pokémon per Palworld portando Ash, Misty e numerosi mostri tascabili come Pikachu, Torchic, Piplup e tanti altri ancora all'interno del mondo di Pal. Ciò ha quindi spinto Nintendo ad agire legalmente, iniziando subito la rimozione dei contenuti di Palworld collegati alla mod a tema Pokémon. La conferma arriva dallo youtuber Toaster, il quale afferma pubblicamente che i suoi video incentrati sulla mod sono stati bloccati dalla casa di Kyoto.

Anche sul portale Nexus Mods sono in corso delle azioni volte a rimuovere dal sito tutti i contenuti amatoriali sui Pokémon pensati per Palworld, in modo così da evitare qualunque tipo di problema con Nintendo. La compagnia nipponica intende dunque tutelare con ogni mezzo la sua proprietà intellettuale, e non sorprendono queste azioni volte ad eliminare ogni traccia di simili creazioni dal survival di Pocketpair. E' davvero già la fine per le mod incentrate sui Pokémon?