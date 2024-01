Palworld: la mod a tema Pokémon torna in una nuova veste 100% legale

Dopo la sua rapida diffusione, come ampiamente prevedibile Nintendo ha agito legalmente contro la mod a tema Pokémon per Palworld costringendo gli autori a fare marcia indietro. Adesso però quella stessa mod fa il suo ritorno in una nuova veste che la rende impossibile da attaccare per vie legali.

ToastedShoes, autore della creazione amatoriale che aveva aggiunto i Pokémon al posto dei Pal, ha infatti riproposto la sua opera con modifiche sostanziali: al posto dei celebri mostriciattoli ci sono ora creature ed animali più realistici seppur simili nel look e nei colori. Pikachu ad esempio è ora divenuto un vero e proprio topo giallo, mentre al posto di Wooloo possiamo trovare una regolare pecora. Non manca persino qualche creatura del tutto originale ad accompagnare le imitazioni.

Certo, non ci sono più i Pokémon come nella mod originale, ma così facendo ToastedShoes ha potuto riportare in auge la sua creazione senza correre il rischio di problemi legali da parte di Nintendo e The Pokémon Company, con i giocatori del survival del momento che ora possono scaricarla tranquillamente godendosi così quanto ideato dal modder.

Intanto Nintendo ha avviato un'azione legale contro un clone di Pokémon che tuttavia non è Palworld, ennesima conferma di come la casa di Kyoto sia attentissima nel tutelare le sue proprietà intellettuali.