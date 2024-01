Palworld: NexusMods dice no alle mod Pokémon per paura di Nintendo

Nonostante il design delle creature di Palworld ricordi molto da vicino quello dei Pokémon, Nintendo non ha ancora intentato azioni legali contro i responsabili del fenomeno videoludico del momento. La casa di Kyoto, in ogni caso, non ha potuto chiudere gli occhi dinanzi alla mod di Palworld con i veri personaggi dei Pokémon...

Nessuno è rimasto stupito quando è apparsa la prima mod di Palworld a tema Pokemon su NexusMods. Viste e considerate le evidenti somiglianze estetiche, era solo una questione di tempo prima che accadesse. Ha avuto una vita molto breve però, dal momento che l'ultra-protettiva Nintendo ha immediatamente sguinzagliato i suoi legali costringendo l'autore a farla sparire dalla rete.

Alla luce di quanto accaduto, i responsabili di NexusMods hanno deciso di dire basta alle mod ispirate ai Pokémon. Interpellati da PCGamesN, hanno confessato di non essere a loro agio ad ospitare contenuti di questo tipo per paura di azioni legali da parte di Nintendo. "Crediamo che aggiungere contenuti a tema Pokémon in Palworld sia un'idea molto bella e capiamo perché le persone vogliono farlo. Tuttavia, non siamo a nostro agio ad ospitare questi contenuti", ha spiegato chiaramente il Community Lead di NexusMods Matthew Elliot. "Come probabilmente saprete, Nintendo (che possiede in comproprietà i Pokémon) ha un consistente record di spietate azioni legali, DMCA e cancellazioni di contenuti creati dai fan".

"Data la somiglianza di Palworld con il franchise dei Pokémon, ospitare contenuti con personaggi e asset protetti da copyright ci pone quasi sicuramente a rischio di azioni legali. Crediamo che non valga la pena consentire la condivisione di contenuti del genere nella nostra comunità. Nella migliore delle ipotesi potrebbe venirci un mal di testa a causa di DMCA e minacce legali da parte di Nintendo, nella peggiore potrebbero intentare delle vere e proprie azioni legali nei confronti nostri e degli utenti che caricano direttamente le mod. Ci sono tanti modi creativi per arricchire il mondo e il gameplay, ma violare la proprietà intellettuale in maniera così ovvia non è uno di questi. Non vediamo l'ora di vedere cosa creerà la comunità dei modder di Palworld".

NexusMods, ricordiamo, non crea e carica alcuna mod, limitandosi piuttosto ad ospitare quelle realizzate dagli utenti. Contrariamente a quelle che coinvolgono i Pokémon, tutte le altre mod di Palworld continueranno ad essere accettate, purché rispettino il regolamento generale di NexusMods. Intanto, il contatore delle copie vendute da Palworld è salito a quota 7 milioni.