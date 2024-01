Palworld 'non è una truffa': gli sviluppatori del Pokemon-like mettono le cose in chiaro

La brutta storia di The Day Before ha messo in allarme chi, guardando a Palworld e all'attesa che accompagna il lancio del nuovo Pokemon-like con le mitragliatrici, teme di incappare in un'operazione commerciale analoga. Il team Pocket Pair ha così deciso di affacciarsi su Steam per mettere le cose in chiaro.

In chiusura dell'ultima sessione di Domande e Risposte apparsa sul blog della pagina Steam di Palworld, gli sviluppatori asiatici si dicono perfettamente consapevoli del problema rappresentato dai dubbi della community sull'effettiva 'autenticità' del loro nuovo survival open world e spiegano senza mezzi termini che "Palworld non è affatto una truffa o un MMO scam creato con l'unico scopo di fare soldi. Il gioco uscirà sicuramente il 19 gennaio e sarà il tipico gioco di Steam, lo comprerai una volta e sarà tuo per sempre".

Nelle FAQ che precedono l'ormai imminente lancio di Palworld su PC, Xbox e Game Pass, i ragazzi degli studi Pocket Pair aggiungono inoltre come "anche se potremmo prendere in considerazione lo sviluppo di espansioni dopo il lancio completo, questa è un'eventualità sulla quale ritorneremo in futuro per discuterne insieme alla community quando sarà il momento".

Solo a partire dal 19 gennaio, quando avremo finalmente modo di affrontare le sfide offerte da Palworld su PC, Xbox One e Xbox Series X|S, potremo confutare le dichiarazioni di Pocket Pair e sincerarci dell'effettiva veridicità delle loro rassicurazioni sulla bontà dell'impianto ludico, narrativo, grafico e contenutistico eretto per dare forma a questo insolito sparatutto a vocazione open world ispirato a Pokemon.