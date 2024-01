Palworld: tutti pazzi per Depresso, il Pal che odia lavorare

Nel frattempo che proseguono le accuse di plagio a Pokémon verso Palworld, con più della metà delle creature che sarebbero state copiate dalla serie Nintendo, alcuni Pal stanno in ogni caso conquistando le attenzioni e simpatie dei giocatori. Uno in particolare sembra godere di molti estimatori: Depresso.

Già il nome del mostriciattolo è tutto un programma, sposandosi alla perfezione con la sua caratterizzazione: Depresso sembra per davvero una creatura miserabile, come se odiasse il mondo che lo circonda e chiunque ne faccia parte, egli stesso compreso. E soprattutto sembra proprio detestare il lavoro e qualunque sforzo fisico richiesto, come dimostrano varie clip sul personaggio diffuse online, che lo vedono lavorare in miniera con una svogliatezza quasi disarmante ed una lentezza da record.

Non stupisce quindi che Depresso sia subito entrato nel cuore di numerosi giocatori di Palworld, che ironizzano sul fatto di rispecchiarsi in lui e dunque di capire perfettamente il suo stato d'animo quando è costretto a lavorare manualmente armato di piccone. Magari si è pure dovuto svegliare all'alba per prepararsi ad un turno di 12 ore, chissà.

Tornando seri, Palworld ha già venduto 8 milioni di copie su Steam in circa una settimana di commercializzazione, rivelandosi un clamoroso successo oltre ogni immaginazione.