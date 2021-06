Palworld: piovono critiche sul nuovo GDR che sembra 'Pokemon con le mitragliatrici'

Nel corso dell'Indie Live Expo che precede l'E3 2021, il team di PocketPair ha presentato ufficialmente Palworld, un action GDR a mondo aperto che sta facendo parlare di sé sui social e sui forum videoludici più frequentati per via dei suoi scenari fantasy pieni di creature simili a Pokemon... e di armi da fuoco!

Nella parte introduttiva del filmato proposto da PoketPair si possono ammirare delle ambientazioni fiabesche piene di creaturine operose e personaggi in stile anime che rimandano alla mente le atmosfere delle opere di The Pokémon Company e gli esploratori di Genshin Impact. Proseguendo nel trailer, l'atmosfera e il setting originario vengono completamente stravolte dalla presenza di combattimenti tra eroi che impugnano mitragliatrici e bazooka, con sullo sfondo le disturbanti scene delle creature simil-Pokemon schiavizzate e costrette a lavori forzati che prevedono, tra le altre cose, la costruzione di fucili d'assalto.

Tra i tanti che hanno deciso di manifestare il proprio disappunto per le scene immortalate nel reveal trailer di Palworld troviamo anche Rami Ismail. Il fondatore di Vlambeer e responsabile dello sviluppo di progetti come Nuclear Throne, Serious Sam The Random Encounter e Luftrausers ha pubblicato su Twitter un commento caustico per le scelte operate dagli autori di PocketPair.

Nel post condiviso da Ismail, il boss di Vlambeer ha infatti spiegato che "questo rischia di essere uno dei trailer più divisivi che si sia mai visto nell'intera storia dei videogiochi. Quanto lo si guarda, non si può fare a meno di esclamare 'oh no, un survival sui pokemon' oppure 'e che ca**o, non ho visto arrivare quella pallottola ma... oh mio Dio, quel tizio ha appena utilizzato una pecorella come scudo da una sventagliata di mitra, ma che ca**o sta succedendo'".

La nuova proprietà intellettuale degli sviluppatori di Craftopia (anch'esso criticato per le sue somiglianze con Zelda Breath of the Wild) dovrebbe approdare su PC nel 2022, come suggerito dalla pagina Steam aperta a conclusione dell'Indie Live Expo.