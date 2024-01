Palworld è un plagio? The Pokemon Company interviene e promette opportune verifiche

Dopo il clamore suscitato dalle accuse di Plagio nei confronti di Palworld e le milioni di copie vendute in una manciata di giorni, The Pokemon Company si esprime sul gioco con una breve nota stampa diffusa tramite i propri canali ufficiali.

"Abbiamo ricevuto molte segnalazioni riguardo un certo gioco pubblicato a gennaio 2024. Non abbiamo dato alcun permesso per usare asset o la proprietà intellettuale Pokemon in questo gioco. Investigheremo e faremo le dovute verifiche per proteggere i nostri marchi e tutelare l'immagine dei franchise Pokemon e ci impegneremo a farlo anche in futuro per fare in modo di garantire un brillante futuro ai Pokemon."

The Pokemon Company non cita direttamente Palworld ma parla genericamente di un videogioco prodotto da un'altra compagnia e uscito a gennaio 2024, il riferimento è quindi piuttosto evidente. TPC è quindi a conoscenza dell'esistenza del gioco sviluppato da PocketPair presumibilmente insieme al suo studio legale valuterà eventuali azioni a tutela dei marchi registrati in proprio possesso.

Nel frattempo, PocketPair si ritiene legalmente inattaccabile e questo nonostante oltre la metà dei mostri di Palworld sembra essere ispirata a famosi Pokemon. Vedremo come andrà a finire la vicenda, per il momento il gioco continua a vendere bene e sta superando record su record su Steam.