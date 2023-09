Palworld: i "pokémon armati" arriveranno anche su Xbox

Dopo Octopath Traveler 2, anche Palworld sta per varcare le porte di Xbox: un nuovo trailer dall'Xbox Digital Broadcast al Tokyo Game Show 2023 ci annuncia l'arrivo sulla console di mamma Microsoft nel 2024.

Nel breve filmato ci vengono presentate alcune creature che popolano l'universo di gioco, assieme all'editor per personalizzare l'aspetto del proprio personaggio. Si fa anche leva sulla componente multiplayer, le abilità dei compagni, la creazione di basi e il crafting. Vediamo anche che le simpatiche bestioline largamente ispirate ai Pokémon imbracciano senza paura delle armi.

Il trailer, che fa seguito al video gameplay di qualche mese fa, rivela che Palworld arriverà su Xbox e Windows nel 2024, anche se la data non è ancora stata precisata. Palworld è ancora in Early Access, il che significa che nuovi contenuti saranno aggiunti in seguito mentre procedono le fasi di sviluppo.

Il gioco si configura come un survival multiplayer open-world. Potremo fare amicizia e collezionare creature misteriose chiamate "Pal" e farli combatter, oppure servirci del loro aiuto per costruire, coltivare e lavorare nelle fabbriche.

Naturalmente, non si tratta di un mondo privo di pericoli: il cibo scarseggia, le temperature sono rigide e i bracconieri circolano indisturbati. Sarà nostro obiettivo esplorare, creare, costruire e rispondere al fuoco nemico in un gioco Pokémon-like (persino usando le nostre creature come copertura).