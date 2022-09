Palworld, il Pokémon-like in azione al Tokyo Game Show: nuovo trailer all'evento Xbox

Dopo aver deliziato il pubblico con il trailer di Palworld mostrato all'E3 2022, il team di sviluppo di Pocket Pair torna ad offrire uno sguardo al suo insolito Pokémon-like.

Dal palco della conferenza Microsoft organizzata dal colosso di Redmond in occasione del Tokyo Game Show 2022, la software house ha pubblicato il trailer che potete visionare in apertura a questa news. Ancora una volta, il variopinto mondo di gioco di Palword si è così popolato di creature insolite e dotate di poteri straordinari, denominate Pal. Accanto a queste ultime, spazio però anche gli esseri umani, che armati di un vasto arsenale di strumenti offensivi sono pronti a confrontarsi con la bizzarra natura che li circonda.



Come già evidenziato in una precedente anteprima di Palworld, il titolo di Pocket Pair avrà una vocazione multiplayer, supportata da un mondo di gioco di stampo open world. Tra elementi survival, crafting e tanto altro ancora, l'avventura mira a rappresentare qualcosa di più di un "semplice" Pokémon-like. Gli stessi Pal, peraltro, non si limiteranno ad affrontarsi in scontri, ma potranno invece essere impiegati anche come manodopera per costruire edifici, coltivare campi e persino lavorare in strutture industriali.

Ancora nessuna data di lancio per Palworld, che raggiungerà i lidi dell'ecosistema PC nel corso del 2023.